Nach oben ohne "Ochsentour" durch Parteiämter

Als die FDP Stefan Richter im Oktober 2023 fragte, ob er bereit wäre, für die sächsische FDP als Spitzenkandidat zur Europawahl anzutreten, sei er "überrascht" gewesen: "Ohne die berühmte 'Ochsentour' durch Parteiämter absolviert zu haben, ohne akademischen Abschluss in Politikwissenschaften, einfach als engagierter Handwerksmeister aus dem ländlichen Raum eine solche Gelegenheit zu bekommen, ist nicht selbstverständlich", schrieb Richter in sozialen Medien.



Die Familie, Mitarbeiter und die Bäckerinnung seien sich einig gewesen: "Jemand, der regelmäßig fordert, dass Handwerker und ländliche Regionen stärker an politischen Entscheidungsprozessen teilhaben müssen, darf sich angesichts einer solchen Chance nicht hinter dem heimischen Herd und Backofen verstecken." Dann hielt Richter Anfang 2024 seine Bewerbungsrede in Arbeitskleidung, bekam 90 Prozent Zustimmung der Delegierten und kam auf Listenplatz 14.

Europaweite Strategien statt Ignoranz

Stefan Richter will für die Fraktion Renew Europe (deutsch: Europa erneuern) nach Brüssel. Die Fraktion vereint liberale und zentristische Parteien und will, dass sich eine moderne und transparente EU auf ihre Kernaufgaben konzentriert. Grundlagen für den Wohlstand so einer EU sind für den Handwerksmeister aus Kubschütz die Wirtschaft und ein intaktes Unternehmertum. "Globalen Herausforderungen wie Klimawandel, Flucht und Vertreibung und Ressourcenknappheit müssen wir mit europaweit abgestimmten Strategien statt nationalen Alleingängen oder gar Ignoranz entgegnen", sagt der 44-Jährige.