Dass der Parteivorstand Rackete 2023 an den Gremien vorbei als Spitzenkandidatin nominierte, galt als Coup, stieß innerhalb der Partei aber auch auf viel Kritik. Racketes Positionen für Klimagerechtigkeit, offene Grenzen und Flüchtlingshilfe galten als kaum vereinbar mit der bisherigen Parteipolitik, zitierte "Der Tagesspiegel" den Ex-Vorsitzenden Klaus Ernst. Der Politologe Oliver Lembcke sah in der Nominierung einen Schachzug, der auch als ein Angriff auf die Grünen verstanden werden könne. Andererseits könnte die Linke in Ostdeutschland potenzielle Wähler verprellen, die nicht so links seien, wie es sich die Partei gerne wünschen würde.