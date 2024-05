Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) forderte nach dem Angriff in Dresden eine konsequente Reaktion des Rechtsstaates. "Die Strafen für Gewaltdelikte sind zu schwach - Straftaten gegen Menschen und Sachen müssen härter bestraft werden", sagte Kretschmer am Sonntag in der ARD-Sendung "Caren Miosga". Zugleich warnte der Kretschmer vor den Folgen derartiger Attacken für Politik und Gesellschaft. "Wenn man nicht mehr für seine Meinung streiten kann, wenn man nicht mehr einen fairen Wahlkampf machen kann, was ist das dann? Dann ist das keine Demokratie mehr", so der Ministerpräsident.