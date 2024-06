Im Fall der Wiederwahl will sie weiter in Sachsen präsent sein und ihr Büro in Chemnitz behalten. Lange Zeit nannte sich die grüne Europa-Abgeordnete für die Wahlkreise Sachsen und Sachsen-Anhalt "Wahl-Chemnitzerin". Sie schreibt, dass sie sich gerne beim Wandern in der Sächsischen Schweiz erholt. Jedoch: "Europa ist mein Zuhause – nicht erst seitdem ich selbst Abgeordnete bin." Als sie 2004 die EU-Osterweiterung aus nächster Nachbarschaft miterleben konnte und sah, wie Menschen gemeinsam Grenzen überwanden, sei ihre Begeisterung für Europa so richtig entfacht worden.