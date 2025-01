Das kommt immer auf den jeweiligen Bereich an. In der Schichtarbeit im Automobilbau nützt es nichts, wenn jemand nach drei Stunden zurück an den Arbeitsplatz kommt. In der Verwaltung, im Büro, geht das schon eher. Da es dort oft schon flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit von Home Office gibt, braucht man aber nicht unbedingt ein extra Instrument. Das könnte ja nur helfen, wenn beispielsweise jemand verkatert ist. Aber auch das lässt sich ja mit flexiblen Arbeitszeiten regeln.

Die Krankmeldungen sind in der Tat eher Kleckerkram. Dass sich Deutschland in einer wirtschaftlichen Schwächephase befindet, liegt nicht an den Krankschreibungen, sondern vor allem an der mangelnden Investitionsbereitschaft, der ausgeprägten Bürokratie und den hohen Energiepreisen. Das sind die Themen, an die wir rangehen müssen.