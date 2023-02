In Sachsen waren 2022 am häufigsten die Fünfziger-Scheine, gefolgt von den Zwanzigern im Umlauf. Das macht auch Sinn, weil diese Scheine sehr häufig verwendet werden und in Geschäften und Supermärkten meist nur höhere Geldscheine mit Geräten zur Falschgelderkennung geprüft werden. Die Zwanziger und Fünfziger rutschen dann eben mal so durch.