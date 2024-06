Mit Ferienbeginn erwartet der Automobilklub ADAC die üblichen Staus auf Sachsen Fernstraßen. In diesem Jahr komme noch dichter Verkehr rund um den EM-Austragungsort Leipzig hinzu - zumindest bis zum Achtelfinale, hieß es. Besonders an den Spieltagen 21. und 24. Juni sowie 4. Juli dürfte es viele Fans mit dem Auto und in Bussen nach Leipzig ziehen. Für die Stadionbesucher gibt es spezielle Parkplätze, überwiegend weit von der Arena entfernt, weist der ADAC hin.

Auf den Autobahnen in Sachsen will die Autobahn GmbH in diesem Jahr auf "vermeidbare Tagesbaustellen" verzichten. So sollen Mäh- und Markierungsarbeiten zum Ferienstart verschoben werden, sagte ein Sprecher des bundeseigenen Autobahnbetreibers MDR SACHSEN. Allerdings würde während der Ferien dennoch gebaut, weil dann üblicherweise sogar weniger Verkehr fließe - wenn die Berufspendler in den Ferien sind.