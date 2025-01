Bildrechte: imago images/Max Stein

Nothilfe Auszahlung der Frosthilfen in Sachsen läuft - Bislang 75 Anträge gestellt

07. Januar 2025, 05:00 Uhr

Erfrorene Blüten, Knospen und Triebe - das Jahr 2024 würden viele Obst- und Weinbauern gerne abhaken. Die Auszahlung von staatlichen Frosthilfen läuft allerdings noch. Eine Endabrechnung ist so schnell nicht in Sicht. So weiß das sächsische Landwirtschaftsministerium noch nicht einmal, wie viel Geld von der EU für sächische Betriebe zur Verfügung steht. Noch bis Mittwoch können die EU-Hilfen beantragt werden, die Frist für die sächsische Hilfe ist am 31. Dezember ausgelaufen.