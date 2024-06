Aus diesen Budgets sollen die Frosthilfen kommen In 2024 und 2025 wird zusammengenommen der größere Teil (bis zu 12 Mio. Euro) aus dem Landeshaushalt (Einzelplan 9, SMEKUL) zur Verfügung gestellt. Bis max. 10 Mio. Euro können vorübergehend und einmalig aus dem Klimafonds entnommen werden. Das Geld soll 2025 jedoch wieder in den Klimafonds zurückfließen. Denn der Fonds ist ausdrücklich dafür da, Klimaschutz und Klimaanpassung zu finanzieren und nicht Schäden zu kompensieren. Es handelt sich um Mittel, die im Klimafonds für Aufgaben des Wassermanagements eingestellt wurden und auch dafür ab kommendem Jahr wieder zur Verfügung stehen werden und müssen - denn sowohl Dürren wie auch Starkregenereignisse sind mittlerweile als Folgen der Klimakrise in nahezu allen Bereichen spürbar. Sächsisches Landwirtschaftsministerium

Der Weinbauverband hatte die Schäden durch den Frost und den Mehraufwand für Pflegearbeiten in den ruinierten Weinbergen auf rund 34 Millionen Euro beziffert. Hinzu kämen noch zehn Millionen Euro für die Erneuerung von Junganlagen, denen insbesondere der strenge Frost mit minus fünf Grad Celsius in der Nacht vom 22. zum 23. August den Garaus gemacht hat. Der Obstbauverband rechnet mit 50 bis 70 Millionen Euro Gesamtschaden in Sachsen und hatte bei der Politik für dieses Jahr 27 Millionen Euro Bedarf angemeldet.

Laut Weinbauverband ist in Sachsen weniger als die Hälfte der 520 Hektar Ertragsrebfläche frostschutzversichert. Der Obstbauverband erklärte, solche Versicherungen würden für den Obstbau in Sachsen nahezu nicht angeboten.



Laut Obstbauverband sei in diesem Jahr das wenige sächsische Obst, das der Frost verschont hat, vermutlich nur in der Direktvermarktung von Hofläden zu bekommen sein. Zudem könne es Spuren des Frostes aufweisen. Wie viel Wein im Herbst tatsächlich vom Neuaustrieb noch geerntet werden kann, könne der Weinbauverband jetzt noch nicht seriös prognostizieren, hieß es auf Anfrage.