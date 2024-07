Bildrechte: imago images / CHROMORANGE

Obstbauer im Interview Nach Frostschäden: Obstbauer in Pillnitz setzt dieses Jahr auf mehr Gemüse

02. Juli 2024, 18:30 Uhr

Sächsische Obstbauern wie Robert Rüdiger in Dresden-Pillnitz müssen in diesem Sommer 2024 einen Großteil ihrer Ernte abschreiben. Von 13 Erdbeersorten, die er anbaut, hat in diesem Jahr nur eine getragen. Durch Fröste ab April sind die Triebe, Blüten und Knospen erfroren. Der Freistaat bewilligte 22 Millionen Euro an Beihilfen für Betroffene. Doch Bürokratie verzögert die Auszahlung. Rüdiger setzt nun verstärkt auf Gemüse, sagte er MDR SACHSEN-Reporterin Margit Suckut.