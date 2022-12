Dennoch fordere der Bund von den Anbietern eine möglichst flächendeckende Abdeckung, so Fitzek. Auch wenn es wirtschaftlich an manchen Orten keinen Sinn ergäbe. Eine finanzielle Förderung gebe es bereits, teilte das Wirtschaftsministerium mit. Über die Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft des Bundes werde auch der Ausbau des Mobilfunks unterstützt. Dass private Anbieter und nicht der Staat - so wie in anderen Ländern - das Netz in einem Wettbewerb ausbauten, sei eine bewusste Entscheidung. Man wolle damit verschiedene Geschäfts- und Preismodelle fördern, so das Ministerium.