"Was soll ich noch sagen? Überall geht Unsicherheit um", sagt eine Mitarbeiterin Anfang 50 über die Stimmung bei Galeria Karstadt Kaufhof in Leipzig am Dienstag. Die Inhaberin der Änderungsschneiderei Unikat im Kaufhaus, Stefanie Pres, beschreibt die Lage unter den rund 170 Beschäftigten so: "Jetzt sind wir wieder alle in Schockstarre und wissen nicht, wie es weitergeht." Seit Tagen sei die Stimmung unter den Mitarbeitenden bei Galeria Karstadt Kaufhof gedrückt gewesen.

Weil es schon wieder um alles geht innerhalb so kurzer Zeit, macht sich auch stille Verzweiflung breit. Stefanie Pres Inhaberin eines Änderungsservice mit Sitz in Galeria Galeria Karstadt Kaufhof Leipzig

"Keiner sagt etwas. Die Chefs geben keine Antworten. Es herrscht große Angst. Weil es schon wieder um alles geht innerhalb so kurzer Zeit, macht sich auch stille Verzweiflung breit", meint die Leipzigerin. In den zurückliegenden Monaten hätten sich etliche Kaufhaus-Mitarbeiter neue Arbeitsstellen gesucht. Doch die Schneiderei-Inhaberin will mit ihren drei Angestellten weiter in der Galeria bleiben. "Eine Insolvenz bedeutet ja nicht das Ende", meint die Handwerksmeisterin Stefanie Pres.

Bildrechte: MDR/Philipp Brendel

Das plant der Kaufhausriese

Das scheint auch das Unternehmen so zu sehen. Galeria Karstadt Kaufhof will mit einem erneuten Insolvenzverfahren den Befreiungsschlag schaffen und zielt auf einen Eigentümerwechsel, um sich "aus den durch Signa gesetzten Rahmenbedingungen" zu lösen, teilte das Unternehmen in Essen mit. Angeblich seien Gespräche mit möglichen Investoren bereits gestartet. Der vorläufige Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus sagt, dass es bei Galeria zuletzt eine gute Entwicklung gegeben habe.