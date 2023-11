Zu schaffen machen dem Konzern die hohen Baukosten und Kreditzinsen. Bei Banken steht das Unternehmen mit Milliarden Euro in der Kreide. Zuletzt hatte Benko auf Druck der Investoren die Konzernführung abgeben müssen. Inzwischen haben bereits mehrere Konzern-Teile Insolvenz angemeldet, darunter auch die deutsche Tochter Signa Prime. Es wird damit gerechnet, dass weitere Insolvenzen von Signa-Gesellschaften in Deutschland folgen.



Über direkte Folgen für die noch über 80 Galeria-Standorte bundesweit ist derzeit nichts bekannt. Im März hatte der Warenhauskonzern die Schließung von 47 Filialen verkündet und damit die Streichung von mehreren tausend Jobs. In Mitteldeutschland war zunächst auch die Filiale in Leipzig auf der Streichliste, doch wegen Zugeständnissen der Vermieter blieb der Standort erhalten. Galeria Karstadt Kaufhof ist auch in Dresden, Chemnitz, Magdeburg und Erfurt vertreten.