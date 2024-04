Eine Brücke am Dreiländerpunkt ist ein Wunsch, den viele Menschen hier in der Region haben. Auch die Zittauerin Birgit Kaiser fände es toll, wenn sie gebaut würde. Bisher gibt es nur einmal im Jahr zum Europafest eine solche Brücke. Sie wird vom THW provisorisch über die Neiße gebaut. Auch beim grenzüberschreitenden Nahverkehr könnte das eine oder andere besser klappen, meint die ehrenamtliche Gästeführerin. Aber insgesamt seien die offenen Grenzen für die Region sehr positiv, auch wenn das nicht immer alle so sähen. "Manche vergessen dabei, wie es mit geschlossenen Grenzen war." Es werde schon so viel gemeinsam gemacht, zum Beispiel bei der Vereinsarbeit oder beim Katastrophenschutz. Wer auf die Region schaut, müsse im Kreis denken, sagt Birgit Kaiser: " Es kann hier nicht jeder nur Seins machen." Beim Feiern zumindest erfüllt sich ihr Wunsch an diesem Sonnabend: Das machen die Menschen aus Polen, Tschechien und Deutschland beim Europafest gerne gemeinsam.