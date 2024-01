Bildrechte: dpa

Ungewiss ist damit auch die Zukunft der rund 15.000 Beschäftigten von Deutschlands letztem großen Warenhauskonzern. Galeria Karstadt Kaufhof betreibt aktuell 92 Warenhäuser.



In Mitteldeutschland sind es noch fünf Häuser – in Leipzig, Erfurt, Magdeburg, Dresden und Chemnitz. Nach einem Bericht der "Leipziger Volkszeitung" stehen diese Standorte auf der Kippe. Bereits im vergangenen Jahr hatten Kaufhäuser in Dessau-Roßlau und Halle schließen müssen.