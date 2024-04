Wer sich an diesem Wochenende dem Halbendorfer See in der Nähe von Weißwasser nähert, der hört schon von Weitem röhrende Motoren. Außerdem erklingen neben deutschen auch englische und französische Stimmen. Grund dafür ist die Hovercraft-Europameisterschaft, die Sportlerinnen und Sportler aus ganz Europa in die Lausitz gelockt hat. "Es ist der erste Europameisterschaftslauf in diesem Jahr. Insgesamt sind 40 Fahrer aus sieben Nationen am Start", sagt Rennleiter Harald Schweizer. Und die fahren am Sonnabendvormittag zunächst einen Trainingslauf. "Das ist wichtig, um die Strecke und die Abläufe kennenzulernen", sagt Schweizer.