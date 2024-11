In Sachsen erinnern Vereine, Initiativen und engagierte Menschen am Sonnabend an die Gewalt gegen Jüdinnen und Juden in der Reichspogromnacht am 9. November 1938. Es gibt an vielen Orten Gedenkveranstaltungen und Aktionen.

Andachten, Musik und Gespräche

Am Samstag beginnt beispielsweise in Görlitz um 18 Uhr eine religionsübergreifende Andacht in der Frauenkirche. Dabei soll laut Stadtverwaltung auch an den Fall der Mauer am 9. November 1989 gedacht werden. Nach der Andacht wollen die Besucher mit Kerzen zum Kulturforum Görlitzer Synagoge ziehen, wo ein Kranz niedergelegt werden soll.

In Dresden lädt der Verein "Herz statt Hetze" alle Interessierten ab 18:30 Uhr an den Alten Leipziger Bahnhof in der Eisenbahnstraße zum Gedenken ein. "Auch wenn unsere Welt die Gegenwart ist und unser Blick in die Zukunft geht, stehen wir in allen Traditionen auf den Schultern unserer Vorfahren. Und das schließt auch deren Leid ein, das unsere Geschichte ist", betonen die Veranstalter. Nach dem Erinnern am Bahnhof, vom dem aus Jüdinnen und Juden aus Sachsen in Vernichtungslager transportiert wurden, gehen die Teilnehmenden mit Musik des Kammerchores Dresden zur Synagoge im Stadtteil Neustadt.

Aktives Gedenken beim Putzen der Stolpersteine

Vielerorts treffen sich wieder Menschen, um Stolpersteine zu polieren. Dazu laden unter anderem Torgau, Grimma und Chemnitz ein. Bereits am Freitag hatte der Chemnitzer Oberbürgermeister Sven Schulze einen Kranz an die Stele am Stephansplatz gelegt. Dort stand die Synagoge, bis die Nationalsozialisten sie in jener Schreckensnacht vor 86 Jahren abbrannten.

