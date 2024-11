"Ich habe mich gefragt, wo all diese Menschen geblieben sind?", sagt Lauren Leiderman, wenn sie erzählt, warum sie begonnen hat, nach den Spuren jüdischen Lebens in Görlitz zu suchen.

All die Namen: Jüdisches Leben in Görlitz

Vor fünf Jahren zog die US-Amerikanerin in die Stadt an der Neiße. Gemeinsam mit ihrem Mann Mark, der dort eine Stelle als Mediziner antrat. Er ist jüdischen Glaubens, so wollte die junge Frau, die selbst aus einer christlichen Familie in Louisiana stammt, den gemeinsamen Kindern auch die jüdische Tradition, Kultur und Glauben, vermitteln. Und sie begann, sich mit der jüdischen Geschichte ihrer neuen Heimatstadt zu beschäftigen und sich ehrenamtlich in der Stolperstein-Initiative zu engagieren.

Bildrechte: OPEN house media

Online ging sie den Namen jüdischer Familien aus Görlitz nach, um mehr über ihr Schicksal in der NS-Zeit zu erfahren. So lernte sie Judi Hannes-Mendelsohn kennen, die heute in Florida lebt. "Judi bat mich, auf dem jüdischen Friedhof eine Kerze anzuzünden am Grab der Hannes-Familie, die sehr aktiv war in der Gemeinde." Im Gespräch mit ihr entstand die Idee, weiter zu suchen nach Menschen jüdischen Glaubens, die ihre Wurzeln in Görlitz haben."

Bildrechte: OPEN house media

Auch am 9. November 2024, führt Lauren Leiderman Einheimische und Touristen auf den Spuren jüdischen Lebens durch die Stadt, über die Neiße-Brücke hinweg in den polnischen Teil nach Zgorzelec in die Kociuszki-Straße, wo drei Stolpersteine an die Familie Goldberg erinnern. Bei den Nachforschungen zu ihrem Schicksal machte Lauren Leiderman einen überraschenden Fund.

"Görlitz Connection" von Anne Frank

Max Goldberg arbeitete als Lieferant für das jüdische Kaufhaus Totschek. In der Reichspogromnacht vom 9. November 1938 wurde er verhaftet und acht Wochen festgehalten, er kam krank aus dem Gefängnis zurück. Seine Frau Helene handelte und organisierte die Flucht. Gemeinsam mit der 1929 geborenen Tochter Eva verließ die Familie Anfang 1939 Görlitz, floh vor den Nazis nach Amsterdam und von dort über England in die USA.

Bildrechte: United States Holocaust Memorial Museum

Mit Vielen teile Deine Freuden ... In Erinnerung an Deine Freundin Anne Frank Anne Frank aus dem Poesie-Album von Eva Goldberg

Mit Hilfe des Yad Vashem Instituts in Jerusalem stieß Lauren Leiderman auf ein Foto aus besseren Tagen, es zeigt die kleine Eva Goldberg zusammen mit zwei anderen Mädchen, Susanne Ledermann – und Anne Frank. Tatsächlich waren die beiden Familien miteinander bekannt. Das Foto entstand bei einem Urlaub der Goldbergs 1936 in Amsterdam, wo zwei Schwestern von Evas Mutter Helene lebten. Durch weitere Recherchen beim United States Holocaust Memorial Museum in Washington entdeckte Lauren Leiderman außerdem ein Poesiealbum der neunjährigen Eva Goldberg – mit einem Eintrag von Anne Frank: "Mit Vielen teile Deine Freuden, Mit Allen Munterkeit und Scherz. Mit Wenigen nur Deine Leiden, Mit Auserwählten nur Dein Herz. In Erinnerung an Deine Freundin Anne Frank".

Poesiealbum als außergewöhnliches Zeitdokument und Nukleus

Lauren Leiderman entdeckte nicht nur die "Görlitz Connection" von Anne Frank. Durch ihre Nachforschungen in internationalen Datenbanken und Archiven machte sie mehr als 120 Überlebende bzw. Nachfahren von jüdischen Bürgerinnen und Bürgern aus Görlitz auf der ganzen Welt ausfindig und schaffte es, sie via Blog und Facebook-Gruppe miteinander zu vernetzen, als "Görlitz Family". Bildrechte: OPEN house media

"Görlitz Family": Leiderman vernetzt Überlebende und Angehörige

Rund 600 Menschen gehörten der jüdischen Gemeinde an, als die neue Synagoge der Stadt 1911 geweiht wurde. Durch glückliche Umstände wurde der Jugendstilbau in der Pogromnacht vom 9. November 1938 nur leicht beschädigt, ein Feuer konnte rechtzeitig gelöscht werden. Nach 30 Jahren der Sanierung wurde sie am 12. Juli 2021 als Kulturzentrum und sakraler Raum wiedereröffnet. Dort versammelten sich im November 2021 auch Nachfahren der Menschen, auf die Lauren Leiderman im Poesiealbum von Eva Goldberg gestoßen war.



In den Zoom-Calls der "Görlitz Family" war die Idee aufgekommen, sich vor Ort zu treffen. Die Idee zur ersten Jüdischen Gedenkwoche wurde geboren, organisiert wurde sie von Lauren Leiderman. Und erstmals wurden im selben Jahr Stolpersteine in Zgorzelec verlegt, vor dem Haus, in dem die Goldbergs bis zu ihrer Flucht lebten. Dank Lauren Leiderman dokumentiert der Stolperstein Guide auch ihr Schicksal.

Was für eine Wandlung das jetzt ist, das wir hier sind. Ich hätte mir das niemals vorstellen können. Niemals im Leben. Ich kannte vorher keine Menschen, die irgendeine Beziehung zu Görlitz hatten. Ich fühle mich jetzt wirklich in Frieden damit. Ich möchte sagen, ich fühle mich wirklich akzeptiert von der Stadt. Ich weiß nicht, ob das so ganz richtig ist, vielleicht von einigen Menschen. Lauren Leiderman

Preis des European Leadership Network für Leiderman

Für ihr Engagement, jüdische Geschichte in Görlitz sichtbar zu machen und dem jüdischen Leben in Görlitz neue Impulse zu verleihen, wurde Lauren Leiderman am 24. September 2024 vom European Leadership Network (ELNET) ausgezeichnet. Bildrechte: OPEN house media