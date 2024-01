Sachsens Gedenkstätten zur Erinnerung an die Verbrechen des Nationalsozialismus ziehen wieder mehr Besucher an. Wie die Stiftung Sächsischer Gedenkstätten mitteilte, haben im vergangenen Jahr fast 125.000 Menschen eine solche Einrichtung im Freistaat besucht.

Das Vor-Corona-Niveau von 2019 sei damit allerdings noch nicht wieder erreicht, so die Stiftung. 2019 kamen knapp 137.000 Besucherinnen und Besucher.

In Sachsen gibt es sechs Gedenkeinrichtungen mit Bezug zum Nationalsozialismus. Dazu gehören unter anderen die ehemaligen Haftanstalten in Bautzen oder die Gedenkstätte Großschweidnitz für die Opfer von nationalsozialistischen Krankenmorden. Weitere Stätten liegen in Dresden, Pirna, Torgau und Zeithain.