Die NS-Gedenkstätten in Deutschland haben im zweiten Jahr in Folge deutlich mehr Besucher verzeichnet. Das ergab eine Umfrage des Evangelischen Pressedienstes (epd) unter den Einrichtungen. 2023 besuchten mehr Menschen die Gedenkstätten, die an die Verbrechen und Opfer des Nationalsozialismus erinnern, als im Vorjahr. 2022 gab es zumindest in den ersten Monaten noch Corona-Beschränkungen.