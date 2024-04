190 Mitarbeiter aus Dresden betroffen

Die Produktion der in Dresden entwickelten Solarmodule wird laut Neuhaus nun komplett von einem Auftragsfertiger in China übernommen, mit dem das Unternehmen schon seit 2017 zusammenarbeite. Neuhaus betont, dass die Qualität der in China produzierten Solarmodule identisch sei und bei der Herstellung Menschenrechtsstandards eingehalten würden. Nach eigenen Angaben stammten bereits heute 80 Prozent der von Solarwatt verkauften Solarmodule aus China.

Keine Maßnahmen gegen chinesisches Dumping

Die Aussetzung der Produktion sei ein schwerer Schlag für Solarwatt, resümiert Neuhaus. "Die Produktion in Dresden ist ein Stück weit ein Gen von Solarwatt. Wir haben uns immer voll zum Industriestandort Deutschland bekannt". Umso mehr ist Neuhaus sowohl von der EU als auch von der Bundesregierung enttäuscht. "Mein Vertrauen in die Politik bei diesem Thema ist beschädigt", sagt Geschäftsführer Neuhaus. "Die Bundesregierung sieht sehenden Auges zu, wie die Solarindustrie in Deutschland zugrunde geht. Ich bin der festen Überzeugung, dass in den vergangenen Wochen falsche industriepolitische Entscheidungen getroffen wurden."

Wäre der Resilienzbonus gekommen, hätten wir noch etwas länger weitergemacht. Solarwatt-Geschäftsführer Detlef Neuhaus

Doch dann fluteten billige Solarmodule aus China 2023 den Markt. Deutsche Solarmodule waren teilweise viermal so teuer wie Module aus China. Als Grund für den Preisunterschied wurde von der deutschen Solarindustrie die starke staatliche Subventionierung der chinesischen Solarbranche genannt. Es gebe aber auch eine Überproduktion der chinesischen Gigawattfabriken. So entstanden Preise unter Produktionskosten. Hinzu kam, dass die US-amerikanischen Regierung die Einfuhr von chinesischen Solarmodulen bereits 2022 drosselte und ebenfalls die eigene Solarbranche förderte. Die Folge: Eine Flut an billigen Solarmodulen in Europa und Deutschland.

Mittlerweile ermittelt die EU-Kommission gegen zwei chinesische Firmen wegen staatlichen Dumpings. Der für den Binnenmarkt zuständige EU-Kommissar Thierry Breton unterstrich, dass Solarmodule für Europa von strategischer Bedeutung geworden seien. Als "industriepolitische Fehlentscheidung" bezeichnet es daher auch Geschäftsführer Neuhaus in Dresden, wenn er an das Nichtstun sowohl der EU als auch der deutschen Bundesregierung denkt. "Wäre der Resilienzbonus gekommen, hätten wir noch etwas länger weitergemacht", sagt er. Er gibt jedoch auch zu: Der Resilienzbonus allein hätte wohl nicht gereicht. Zweistellige Millionenverluste hätte Solarwatt verzeichnen müssen. Bereits Ende 2023 musste er 85 Beschäftigte entlassen.

Keine Förderung in Sicht