Die jährliche Saison der Erkältungskrankheiten durch Viren hat in Sachsen mit vier Todesfällen begonnen. Seit Anfang Oktober starben nach Angaben der Landesuntersuchungsanstalt (LUA) drei Männer und eine Frau im Alter zwischen 82 und 92 Jahren an einer Coronaerkrankung. Der Stand der Atemwegserkrankungen befinde sich bereits auf einem für die Jahreszeit vergleichsweise hohen Niveau, hieß es.

Derzeit seien vor allem Rhinoviren und Covid-19 im Umlauf. "Gegenüber der Vorwoche stieg die Zahl der gemeldeten Erkrankungen an Covid-19 mit 822 Fällen um 27 Prozent", so die LUA. Am stärksten betroffen sei die Altersgruppe der älteren Erwachsenen und Senioren.