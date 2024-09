Wie das Sozialministerium auf Anfrage von MDR SACHSEN zudem mitteilte, liegt ein weiterer möglicher Grund in den atypischen Merkmalen des Erregers, die zu einem längeren Zeitintervall bei der Wiederausbreitung führen könnten. Außerdem spiele auch die Verfügbarkeit neuer Untersuchungsmethoden eine Rolle, die zum Auffinden von mehr Fällen führe. Laut Ministerium hatte es die letzte Infektionswelle in mehreren europäischen Ländern Ende 2019 und Anfang 2020 gegeben. In Sachsen gab es zuletzt in den Jahren zwischen 2016 und 2018 Krankheitswellen mit jeweils rund 1.500 Fällen pro Jahr.

Erkrankungen wie die Mykoplasmen-Pneumonie treten vorrangig in Wellen auf. Vor allem in der Herbst- und Winterzeit steige die Zahl an Virus- und bakteriellen Erkrankungen generell, berichtet der Lungenarzt Professor Christian Geßner aus Leipzig. In Bezug auf die Zahlen aus dem Sozialministerium zeigt er sich erschrocken: "Die Zahl ist schon sehr, sehr hoch", sagte er MDR SACHSEN. Dass die Zahlen von Jahr zu Jahr wechseln, sei typisch. Zudem sei bekannt, dass Corona das Infektionsgeschehen "durcheinandergebracht" habe.



In dem Zusammenhang seien bakterielle Infektionen, verglichen mit den Zahlen viraler Infekte, gar nicht so häufig. "Aber über 11.000 - das ist eine Hausnummer. Das muss man echt sagen", so Geßner.