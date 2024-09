Virologe Drosten: Gefährlichkeit des Coronavirus "deutlich abgeschwächt"

Das Robert Koch-Institut sieht in seiner aktuellen Auswertung der Atemwegserkrankungen einen Anstieg der Infektionen. Die Zahl der Arztbesuche sei im Vergleich zur Vorwoche deutlich angestiegen. In 27 Prozent der eingesandten Proben wurden Rhinoviren nachgewiesen, in 17 Prozent der Proben war es SARS-CoV-2. Insgesamt stagniere aber die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus seit Ende August. Das zeigen die Zahlen aus dem Abwassermonitoring.



Die Ständige Impfkommission des RKI empfiehlt, dass sich Risikogruppen auch in diesem Herbst mit dem aktuellen Corona-Impfstoff impfen lassen. So könne eine Corona-Infektion etwa für Risikogruppen, Menschen mit Vorerkrankungen und schwachem Immunsystem weiter zu einem schweren Verlauf oder zu einer Erkankung an Long Covid führen, sagte Virologin Sandra Ciesek Mitte September in einem Interview mit der Nachrichtenagentur dpa.