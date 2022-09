Die Grippe-Impfmüdigkeit in Sachsen hat in den vergangenen Jahren zugenommen. Wurden in den Jahren 2009/2010 noch mehr als 1,5 Millionen Dosen Grippe-Impfstoff im Freistaat verabreicht, waren es nach Angaben der LUA Sachsen im vergangenen Winter bis Ende 2021 nur knapp 966.000. Die Impfquote ging demnach von 41,8 Prozent auf 26,5 Prozent zurück. Das war der niedrigste Wert der vergangenen zehn Jahre. Eine Gesamtauswertung für 2021/2022 liegt noch nicht vor. Die Behörde geht aufgrund von Erfahrungswerten jedoch davon aus, dass die Eine-Millionen-Marke bei den gesetzlich versicherten Menschen nicht oder nur geringfügig überschritten wurde.