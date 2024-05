Was hätten Sie sich denn gewünscht? Was hätte reinkommen sollen?

Ich schließe mich Konrad Elmar Herzig an. Das wäre ein Momentum aus dem Osten gewesen, das stärker sozialpolitische Themen in den Blick nimmt. Das fehlt mir nach wie vor im Grundgesetz.

Es ist die Akzeptanz in der Gesellschaft. Wir haben gerade im Osten – aber nicht nur im Osten – starke politische Kräfte, die diese Demokratie, die uns so viel wert ist, abschaffen wollen, hin zu autokratischen, vielleicht sogar diktatorischen Systemen. Für viele spielt vielleicht auch Viktor Orban in Ungarn eine Vorbildrolle. Also hier. Wir haben ja auch Wahlen in diesem Jahr in drei ostdeutschen Bundesländern – da steht einiges auf dem Spiel.