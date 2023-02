Und das Problem wird sich in den nächsten Jahren noch verschärfen: Ein Drittel der Hausärztinnen und Hausärzte in Sachsen ist über 60 Jahre alt und steht damit kurz vor dem Ruhestand.

Wie wird der Versorgungsgrad berechnet? Der Versorgungsgrad einer Region wird ermittelt, indem zwischen dem Ist-Niveau des tatsächlichen Einwohner-Arzt-Verhältnisses und dem Soll-Niveau der Verhältniszahl verglichen wird. Der Versorgungsgrad wird in Prozent ausgedrückt und genutzt, um die Versorgung in einer Region zu bewerten. Der ermittelte Versorgungsgrad ist die Grundlage dafür, ob sich in einem Planungsbereich zusätzliche Ärzte niederlassen können beziehungsweise welche Maßnahmen zur Sicherstellung der Versorgung ergriffen werden können. Kassenärztliche Bundesvereinigung

Betroffen vom Hausärztemangel sind vor allem die ländlichen Regionen Sachsens. Ein möglicher Grund dafür ist, dass ein Medizinstudium lange Zeit nur in Leipzig und Dresden angeboten wurde. Junge Ärztinnen und Ärzte sind durch das Studium dort sozialisiert und bleiben in vielen Fällen in oder nahe ihrer Studienstadt. Darunter leidet auch Chemnitz, die drittgrößte Stadt im Freistaat. Seit 2016 droht hier die Unterversorgung. 34 Hausarztstellen sind aktuell unbesetzt – so viele wie nirgendwo sonst in Sachsen. Deshalb werden seit 2020 auch in Chemnitz zukünftige Medizinerinnen und Mediziner ausgebildet.