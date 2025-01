Sparkurs Kretschmer schwört Sachsen auf schwierige Zeiten ein

Kretschmer mahnte eine zügige Einigung auf einen Regierungsentwurf zum Haushalt an. Er soll bis 24. März vorliegen. "Viele Menschen in diesem Land warten darauf. Viele Unternehmerinnen und Unternehmer, viele Gruppen in den gesellschaftlichen Bereichen sind darauf angewiesen." Gerade die kommunale Ebene ächze unter steigenden Sozialkosten. Ziel sei, den Haushalt noch vor der Sommerpause zu beschließen. Dabei ist die Minderheitsregierung von CDU und SPD auf mindestens zehn Stimmen aus der Opposition angewiesen.