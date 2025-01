In Aue-Bad Schlema wird es in diesem Jahr kein traditionelles Stadtfest geben. Das teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Als Begründung wurden die knappen Kommunalfinanzen genannt. "Feste und Feiern gehören (...) nicht zu den notwendigen Pflichtaufgaben einer Stadt", stellt das Rathaus klar. Notwendige Verträge müssten bereits jetzt abgeschlossen werden - allerdings gibt es noch keinen bestätigten kommunalen Haushalt.

Die Stadt hofft, alternativ einen - so wörtlich - "kleinen Rummel" anbieten zu können. Dieser soll aber nicht am traditionellen Stadtfestwochenende in der zweiten Juli-Hälfte stattfinden, sondern Ende Juni. Die Stadt verweist darauf, dass in den Sommerferien kaum Personal für Feste zu bekommen sei. Auch die Vereine könnten dann nicht aushelfen.



Das Rathaus der Erzgebirgsstadt plant für die kommenden Jahre wieder mit einem Stadtfest - auch dann aber schon Ende Juni.