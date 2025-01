Das Leipziger Naturkundemuseum hat eigenen Angaben zufolge am aktuellen Standort in der Lortzingstraße nicht genug Platz. Deshalb soll es einen Umzug in den alten Bowling-Treff auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz geben. Dessen unterirdische Hallen bieten auf drei Etagen Platz. Bis zu 16 Meter tief sollen Besucher dann eine Reise in die Erdgeschichte unternehmen können. Der Bowlingtreff in Leipzig ist seit 1997 geschlossen und ungenutzt. Ab 2029 könnte das Museum dort seine Türen öffnen. Der Museumsleiter Ronny Leder sieht das Gebäude am Leuschner-Platz als gutes Domizil für sein Museum.