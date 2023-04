Brauchtum Erst Besenwedeln, dann Hexenbrennen: Wo es Hexenfeuer in Sachsen gibt

Besenbrennen, Hexenfeuer, Walpurgisnacht, Tanz in den Mai: Das Brauchtum um den 30. April kennt in Sachsen viele Namen. Gemeint ist jedoch stets dieselbe Tradition, mit der böse Geister vertrieben und der Winter verabschiedet werden. In vielen Dörfern und Stadtteilen wird dieser Brauch in Gemeinschaft gepflegt. Wir haben für Sie eine Auswahl der Veranstaltungen zusammengestellt.