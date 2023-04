Ja. Das symbolische Anklagen und Verbrennen einer Puppe geht auf einen Rechtsbrauch zurück. Für einen Verbrecher, dessen man nicht habhaft werden konnte, wurde stellvertretend ein Bildnis, also eine Puppe angeklagt und hingerichtet. Als Letzter soll 1851 der ungarische Revolutionär Lajos Kossuth "in effigie" (im Bildnis) hingerichtet worden sein, während er im Exil saß. Heute irritiert uns das Verbrennen einer Puppe, denn wir haben durch unser Geschichtswissen einen anderen Zugang zu den fürchterlichen Hexenprozessen. Der letzte Prozess in Sachsen war 1689 in Delitzsch. Die Erinnerungen an das Leid dieser unschuldigen Menschen hallen in unserem kollektiven Gedächtnis nach.