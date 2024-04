Erste Freibäder öffnen

Das schöne Maiwetter wird in Coswig bei Dresden genutzt und ins Freibad Kötitz eingeladen. Am 1. Mai öffnet das Bad am Badesee um 10 Uhr und startet in seine 25. Saison. Vor dem Start wurden die Pumpen der Umwälzanlage erneuert, 25 neue Liegen angeschafft und 60 einheimische Laubbäume gepflanzt.

Abkühlen und Schwimmen ist auch in Mittweida in Mittelsachsen möglich. Dort verkündete die Stadtverwaltung mit Blick aufs Wetter: "Das Freibad Mittweida öffnet pünktlich zum 1. Mai 2024 seine Tore."

Bildrechte: IMAGO/Cavan Images

Flott zur Flottenparade

Wer nicht selbst im Wasser schwimmen will, aber dennoch die Nähe zum Wasser sucht, könnte bei der Flottenparade auf der Elbe in Dresden richtig sein. Wie jedes Jahr starten am 1. Mai um 10 Uhr die Schiffe der Weißen Flotte. Sie wenden auf Höhe des Schlosses in Pillnitz und kehren nach rund 3,5 Stunden Fahrt in Formation wieder in die Altstadt zurück.

Bildrechte: picture alliance/dpa

Schick und öko: Naturmarkt am Schloss Klaffenbach

Auch am Wasser, aber mit festem Boden unter den Füßen können Besucher am Wasserschloss Klaffenbach bei Chemnitz den Naturmarkt entdecken. Direktvermarkter und Handwerker der Region präsentieren sich und ihre Produkte aus umweltgerechter Landwirtschaft und Öko-Anbau.

Während die Großen nach Pflanzen für Garten oder Balkon Ausschau halten und sich Tipps für Baumschnitt und Gartennützlinge holen, können Kinder kreativ mit Holz arbeiten oder in der Mitmachschneiderei zu Nadeln und Scheren greifen. Live-Musiker sind ebenfalls auf zwei Bühnen im Park dabei. Im Schloss zeigt eine Ausstellung verborgene Sammelleidenschaften zu Handtaschen und Accessoires.

Hobby-Horsing in Dorfchemnitz

Maibaumstellen mit Grillerei, Kuchen und Bockbier allerorten kann sich auch auf den Hüften niederschlagen. Dorfchemnitz bei Zwönitz bietet fürs Gewissen eine Alternative: ab 11 Uhr ist das Sportzentrum Dorfchemnitz geöffnet. Das wurde umgebaut und wird nun Interessierten gezeigt. Und ihnen wird unter anderem die Frage beantwortet: "Wie lerne ich reiten?"

Wer mag, kann beim Steckenpferd-Wettreiten, dem sogenannten Hobby-Horsing, mitmachen oder sein Glück beim Hufeisenwettbewerb werfend versuchen. Pferdetrainings gibt es auch und ja: "Für das leibliche Wohl ist gesorgt", versprechen die Veranstalter hier.

Bildrechte: picture alliance / dpa | Matthias Balk

Frühlingsspaziergang im Steinbruch in der Lausitz

Königshainer Berge? Da klingelt bei Autofahrern etwas wegen diverser Staumeldungen, die man von der Autobahn 4 kennt. Am Maifeiertag sind aber Fußgängerqualitäten gefragt, denn das Granitabbaumuseum Königshainer Berge in der Oberlausitz eröffnet um 13 Uhr drei neue Lehrpfade durch alte Steinbrüche.



Besucher können die neuen Pfade betreten und sich von Sachkundigen zeigen lassen. Mehr Infos dazu finden Sie hier. Bildrechte: colourbox

