Laut einer Kleinen Anfrage der Linken-Landtagsabgeordneten Sarah Buddeberg vom Februar dieses Jahres sind seit 2010 über hundert Fälle von diskriminierendem Verhalten an Sachsens Hochschulen gemeldet worden. "Wir müssen davon ausgehen, dass die Dunkelziffer viel höher ist", sagte Giese.

Neben dem Diskriminierungsschutz fordert die KSS weitere Nachbesserungen am Gesetzentwurf. "Wir brauchen Nachhaltigkeitsstrategien und Nachhaltigkeitsbeauftragte", sagte Gies. Die neuen Stellen der Wissensmanager und der Lektoren würden begrüßt, allerdings müssten die "Semesterwochenstunden hier ganz klar begrenzt werden, um gute Lehre zu ermöglichen".

Gleichzeitig forderte die KSS die Mindestlaufzeiten für Arbeitsverträge für Studierende auf zwei Jahre anstatt sechs Monate festzuschreiben. Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow hatte angekündigt, in der Gesetzesnovelle neue Personalkategorien einzuführen und eine Mindestvertragslaufzeit von sechs Monaten für studentische Hilfskräfte festzuschreiben. "Es gibt Studierende, die sind in Kettenbefristungen mit Ein-Monats-Arbeitsverträgen angestellt. Insofern begrüßen wir den Vorstoß des Ministers", sagte Giese. "Allerdings fordern wir Arbeitsverträge mit zwei Jahren Laufzeit. Nur so können Studierende ihr Studium richtig planen und finanzieren."