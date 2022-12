Brennstoff Vermehrt Holzdiebstahl in Sachsens Wäldern

In Sachsens Wäldern sind offensichtlich vermehrt Holzdiebe unterwegs. Bis Ende November wurden der Polizei 98 Fälle von Holzdiebstählen gemeldet. Das waren bereits mehr als im Vorjahr, in dem es insgesamt 71 solcher Fälle gab, wie der Sprecher des Landeskriminalamtes Tom Bernhardt auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur sagte. Dabei hätten sich die Diebe sowohl an Stämmen vergriffen, die im Wald gefällt und gelagert waren, als auch selbst zur Säge gegriffen, um Bäume zu fällen und das Holz abzutransportieren.