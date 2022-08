Im Forstbezirk Dresden sprengt die Nachfrage beim Brennholz ebenfalls die Jahrestatistik: "Bereits jetzt im August ist so viel Brennholz an private Kunden verkauft worden, wie im gesamten Jahr 2021", teilt der dortige Forstbezirksleiter Biernath mit.

Blick von oben: Vom Borkenkäfer befallene Fichten stehen in einem Waldstück am Rande der Sächsischen Schweiz. Bildrechte: dpa

Holzdiebstahl dagegen sei aktuell kein Problem, so Padberg weiter. Kunden würden ihr selbst geschlagenes Holz so zügig abtransportieren, dass es meist gar keine Gelegenheit gebe, sich illegal zu bedienen. Auch in Dresden und Chemnitz gibt es mit dem Holzdiebstahl bisher keine Probleme, auch wenn auf technische Innovationen wie GPS-Tracker in den Holzstämmen, bislang verzichtet werde, wie die Forstbezirke mitteilten.