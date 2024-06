Im Papier wird auf die schwierige Situation "nach Corona-Krise, Ukraine-Krieg, Energiekrise" verwiesen. Allerdings hat die MFAG schon ab 2010 bis 2023 einen Gesamtverlust in Höhe von mehr als 630 Millionen Euro angehäuft.



Neben den beiden Ländern gehören auch die Städte Leipzig, Halle und Dresden zu den Aktionären, allerdings mit wesentlich geringeren Einlagen. Im Besitz des Freistaates Sachsen sind 77,3 Prozent der MFAG, Sachsen-Anhalt hält 18,5 Prozent. Vorerst, so heißt es im Papier, seien nur die beiden Hauptaktionäre berücksichtigt. Es besteht aus sächsischer Sicht aber die Absicht, dass sich auch die betroffenen sächsischen Kommunen (die Städte Leipzig und Dresden) als Hauptprofiteure der jeweiligen Flughäfen an der Finanzierung beteiligen.



Der Flughafen Dresden ist unter anderem für die regionale Wirtschaft wichtig. Rund um den Flughafen sind Firmen der Chipindustrie angesiedelt, am Flughafen die Elbe Flugzeugwerke und Forschungseinrichtungen der Luftfahrttechnik. Der Flughafen Leipzig/Halle gilt als kritische Infrastruktur und damit als sicherheitsrelevant für die Bundesrepublik und Europa.