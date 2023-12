In Sachsen soll die Videoüberwachung an der Grenze zu Polen ausgeweitet werden. Nach Görlitz würden nun auch in Zittau weitere Kameras installiert, sagte der Projektleiter Martin Reiner vom Personen-Identifizierungssystem Peris MDR AKTUELL. Grundlage für die Überwachung ist das Polizeigesetz von 2021.