Nachdem der Verfassungsgerichtshof in Leipzig am Donnerstag mündlich über das sächsische Polizeigesetz verhandelt hat, will das Gericht nun bis Anfang nächsten Jahres über die Klagen gegen das Gesetz entscheiden. Wie das Gericht mitteilte, soll die Entscheidung am 25. Januar 2024 verkündet werden. Es wird erwartet, dass zahlreiche Punkte in dem Gesetz neu gefasst werden müssen.