Die sächsische Polizei hat seit Beginn ihrer verstärkten Kontrollen in der Grenzregion zu Polen und Tschechien vor einem Monat 47 mutmaßliche Schleuser gefasst. Wie Landespolizeipräsident Jörg Kubiessa mitteilte, wurden zudem mehr als 1.700 illegal eingereiste Migrantinnen und Migranten aufgegriffen. Die meisten von ihnen seien an Bord von Lastwagen, Kleintransportern und Autos nach Sachsen gekommen, aber auch per Zug und zu Fuß.

In zahlreichen Fällen hätten Schleuser die Migranten einfach an Bundesstraßen und Autobahnen - auch mitten in der Nacht - abgesetzt. So wurden Ende September an der Anschlussstelle Dresden-Flughafen auf der A4 insgesamt 23 syrische Staatsangehörige festgestellt, darunter zwei Frauen und fünf Kinder. Einem Kleinkind und einem 40-jährigen Mann ging es dabei so schlecht, dass ein Notarzt angefordert werden musste.