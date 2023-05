"Im sächsischen Schmetterlingswiesenprojekt haben Bürgerinnen und Bürger mehr als 1.000 Wiesen in Lebensräume für Pflanzen und Insekten verwandelt. Daran wollen wir anknüpfen. Je mehr Menschen mitmachen, desto dichter wird das Netzwerk aus Lebensräumen in Städten und Gemeinden", sagte Umweltminister Günther.

Matthias Nuß von den Senckenberg Naturhistorischen Sammlungen wünscht sich, dass möglichst viele Menschen über Schmetterlingswiesen hinaus auch neue Insektenlebensräume in ihren Gärten, an und auf Häusern oder an und in Gewässern schaffen. "Im Grunde genommen kann ich fast überall etwas für Insekten tun." Notwendig sei ein Bereich, in dem sie sich über das gesamte Jahr entwickeln können. Eine Wiese, die nur in bestimmten Bereichen gemäht werde und dort auch nicht zu oft, sei dafür beispielsweise geeignet.