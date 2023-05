Für die Kleinen ist der Vormittag ein Ausflug in den Wald in ihrer Nachbarschaft. Doch sie sitzen am Rand von Sachsens erstem Bienenwald, in dem es um insektenfreundliches Aufforsten geht. Das Ehepaar Kemper und Schlomski bewirtschaftet das gleichnamige Landgut mit 110 Hektar Fläche nach ökologischen Grundsätzen. Dazu gehören Fjordpferde, eine Teichlandschaft, Streuobstwiesen und 66 Hektar Wald. Auf drei Hektar davon wächst der Bienenwald heran.