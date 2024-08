In Leipzig ist ein älteres Ehepaar Opfer eines Computerbetrugs geworden. Wie die Polizei Leipzig mitteilte, öffnete der 74 Jahre alte Mann seinen Laptop, als eine Warnung erschien, dass das Gerät mit einem Virus infiziert sei. Eine Telefonnummer sei daraufhin erschienen, die er anrufen sollte, um das Problem zu beheben. Der Mann rief an.

Den Polizeiangaben zufolge forderte ein unbekannter Mann den Senior am Telefon auf, auf seinem Mobiltelefon eine App zu installieren. Der Anrufer habe von ihm verlangt, weitere Ausführungen am Laptop und in seinem Onlinebanking zu tätigen. Die 75 Jahre alte Ehefrau habe das Telefonat weitergeführt. Laut Polizei überwiesen die Eheleute mehrfach Geld, bevor sie misstrauisch wurden. Der Vermögensschaden sei noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen Betrugs.