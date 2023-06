Betrüger haben in Erfurt mehr als 400.000 Euro von einem 73-Jährigen erbeutet. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, verschafften sich die Täter Zugang zum Onlinebanking des Mannes. Anschließend hoben sie das Verfügungslimit an und nahmen mehrere Überweisungen auf ausländische Konten vor.