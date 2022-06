Die Zahl der Beschäftigten in der sächsischen IT-Branche ist auf 70.500 Menschen in rund 2.300 Unternehmen angestiegen. Vor einem Jahr lag sie laut Verband "Silicon Saxony" noch bei 65.000 Beschäftigten. Frank Bösenberg, Geschäftsführer des Branchenverbandes, sagte dass er bis 2035 mit bis zu weiteren 35.000 Arbeitsplätzen in der Branche rechne.

Das Wachstum betreffe nicht nur Dresden, sondern auch andere Standorte wie Freiberg und Chemnitz, betonte der Experte. "Bei der Mikroelektronik sind wir inzwischen der größte und bedeutendste Standort in Europa", sagte Bösenberg. "Jeder dritte Mikrochip, der auf dem Kontinent produziert wird, kommt aus Dresden." Die Cluster in Sachsen seien klar thematisch aufgeteilt, sagt Gerd Neuert vom Cluster IT-Mitteldeutschland.

Dresden ist stark von der Halbleiterindustrie geprägt. Im Raum Chemnitz sind der Maschinen- und Anlagenbau und die Automobilindustrie konzentriert und die Region Leipzig steht laut Neudert für Dienstleistungen der Softwareentwicklung und Beratung. In den vergangenen Jahren sei die Zusammenarbeit zwischen diesen Regionen gewachsen, so Neudert

Am Montag trifft sich die Branche zum Sächsischen IT-Summit in Plauen. Dazu werden den Angaben zufolge rund 200 Teilnehmende erwartet. Sie wollen darüber beraten, wie Sachsen zu einem der weltweit führenden IT-Standorte werden kann.

Themen des Treffens sind etwa Robotik im Unterricht, Künstliche Intelligenz, die Transformation der Arbeitskultur und sogenannte Smart-Cloud-Technologie in der Industrie. Die Welt der Informationstechnik habe in der Corona-Zeit einen weiteren Schub bekommen, sagte Frank Bösenberg von "Silicon Saxony".

Der Geschäftsführer des Branchenverbandes Cluster IT-Mitteldeutschland, Gerd Neudert, sieht seine Branche in Sachsen auf Wachstumskurs.

Der Geschäftsführer von Cluster IT-Mitteldeutschland, Gerd Neudert, sieht die IT-Branche in Sachsen auf einem guten Weg. Die Informations- und Kommunikationstechnik habe sich zu einem wirtschaftlichen Wachstumstreiber entwickelt, sagte er.

"Die Zahlen für eine genaue Vorschau differieren, trotzdem kann die Branche von einem weiteren Wachstum von bis zu zehn Prozent ausgehen." Laut Verbänden erlebten die Unternehmen einen anhaltenden Boom. "In der Konsequenz gehört dieser Wirtschaftszweig in Sachsen zu den am stärksten wachsenden."