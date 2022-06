Es muss in die Ausbildung investiert werden. Laut Neudert bestehe dringender Investitionsbedarf in die Informatikausbildung an Sachsen-Anhalts Hochschulen, die in der Vergangenheit immer wieder gekürzt und heruntergefahren wurde. "Runterfahren der Informatikausbildung ist definitiv das falsche Zeichen. Das ist auch losgelöst von der Intel-Ansiedlung so. In manch einem der größeren Unternehmen sind IT-Abteilungen größer als ein klassischer Mittelständler."