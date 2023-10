"Wir haben uns in Dresden nie unsicher gefühlt, was auch der Unterstützung durch viele Dresdnerinnen und Dresdner, die Polizei und auch unsere direkten Nachbarn geschuldet ist," schreibt die Jüdische Kultusgemeinde Dresden in einer aktuellen Information des "Jewsletters" aus Anlass des Krieges in Israel. Trotzdem stehe die Gemeinde derzeit in engem Kontakt mit der Polizei, die jetzt ihre Sicherheitsmaßnahmen erhöht habe.