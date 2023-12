Seit Gründung des Staates Israel im Mai 1948 hat es bisher acht Kriege zwischen Israel und arabischen Nachbarländern und ständige bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen Israelis und Palästinensern gegeben. Mit den Angriffen der terroristischen palästinensischen Hamas aus dem Gaza-Streifen auf den Süden von Israel wurde die Gewalt jetzt wieder extrem verschärft und damit auch das Risiko für einen neuen größeren Krieg im Nahen Osten.

Der Ursprung des Nahost-Konflikts

Der heutige Konflikt zwischen Juden und Arabern um Palästina begann zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Zeitgleich zum Zerfall des Osmanischen Reichs, zu dem Palästina gehörte, entstanden gegen Ende des 19. Jahrhunderts auch arabische nationale Bewegungen und der Zionismus als jüdische, mit einem eigenen Staat als Ziel – und möglichst im "Heiligen Land", in Palästina.

In den 1880er-Jahren hatten Pogrome gegen Juden in Russland eine erste Auswanderungswelle nach Palästina ausgelöst, weitere folgten. Ansiedlungen der Juden vor allem in und um Jerusalem und ihre Landkäufe provozierten schon damals Übergriffe arabischer Einwohner, weshalb jüdische Siedler 1909 eine erste paramilitärische Miliz zu ihrem Schutz gründet hatten.

Bildrechte: Colourbox.de Im Ersten Weltkrieg unterstützte Großbritannien zunächst arabische Nationalisten und Bestrebungen einer Unabhängigkeit Palästinas, um das Osmanische Reich zu schwächen. Bei Kriegsende sagten die Briten dann aber auch den Juden in der Region ihre weitere Unterstützung zu, da auch sie auf ihrer Seite gekämpft hatten.



Sowohl Palästinenser als auch Juden rechneten also mit der britischen Unterstützung und viele weitere Juden damit, in Palästina siedeln zu dürfen, was zu den weiter wachsenden Spannungen zwischen Arabern und Juden beitrug.

Nach dem Krieg übergab der neue Völkerbund 1920 dann Palästina als Mandatsgebiet an Großbritannien als Schutzmacht. Durch die fortgesetzte Einwanderung jüdischer Siedler nahmen dort die Konflikte weiter zu, ohne dass London seine vermeintlichen Zusagen einhielt. Es gab blutige Unruhen, die von den Briten immer nur zeitweise unterdrückt werden konnten.

Die Gründung des Staates Israel

Spätestens seit 1938 führte der nationalsozialistische Völkermord an den Juden zu weiterem Zuzug nach Palästina. Doch nach dem Zweiten Weltkrieg kündigten die Briten an, ihr Palästina-Mandat zu beenden, da sie nicht mehr fähig waren, es auszufüllen. Die neu gegründete UNO sollte nun entscheiden und sie stimmte Ende November 1947 für eine Teilung in zwei Staaten.

Bildrechte: dpa Teile der jüdischen Bevölkerung akzeptierten den Plan. Radikalere aber lehnten ihn ab, wie auch die arabischen Führer. Etwa 33 Prozent der damals etwa zwei Millionen Menschen im Land waren Juden.



Trotz bürgerkriegsähnlicher Zustände kündigten die Briten ihren Abzug für den 14. Mai 1948 an. Am selben Tag rief David Ben Gurion den Staat Israel aus, der sofort von den USA, der Sowjetunion und der Türkei anerkannt wurde und auch vom damals eher westlich orientierten Iran. Schon am 15. Mai jedoch begannen Ägypten, der Irak, der Libanon, Jordanien und Syrien ihren ersten Krieg gegen Israel, in dem der noch junge Staat sich aber behaupten konnten.



Während und nach diesem Krieg kam es zu Vertreibungen von Juden aus islamischen Ländern und von Palästinensern. Rund 750.000 palästinensische Araber und 850.000 arabische Juden wurden zu Flüchtlingen.

Während Israel die geflohenen Juden integrierte, verweigerten die meisten arabische Staaten dies aber den Palästinensern. Sie blieben über Jahrzehnte und viele bis heute als Staatenlose in großen Flüchtlingslagern im Libanon, im Westjordanland und in Jordanien, in Ägypten sowie im Gaza-Streifen.

Viele weitere Kriege in der Zeit danach

In der Zeit danach gab es weitere arabisch-israelische Kriege, zunächst die Suez-Krise 1956, ausgelöst durch eine ägyptische Blockade des Suez-Kanals für israelische Schiffe. Am stärksten verändert und geprägt wurde die ganze Konfliktlage aber bis heute durch den Sechs-Tage-Krieg 1967, in dem Israel einem Angriff von Ägypten, Jordanien und Syrien zuvorkam und siegte.

Bildrechte: dpa Israelische Truppen machten Ägypten kampfunfähig, besetzten die Sinai-Halbinsel, Gaza und nach einem Waffenstillstand mit Ägypten die vormals syrischen Golan-Höhen im Norden sowie nach Kämpfen mit Jordanien auch Ost-Jerusalem und das Westjordanland.



Arabische Staaten beharren bis heute darauf, dass sich Israel aus allen im Sommer 1967 besetzten Gebieten zurückziehen muss. Israel jedoch hatte schon bald damit begonnen, diese Gebiete und somit das heutige Palästina systematisch zu besiedeln und so weitere etwa 250.000 Palästinenser zu vertreiben.

In der Khartum-Resolution vom 1. September 1967 vereinbarten acht arabische Staaten nach dem Sechs-Tage-Krieg die "drei Neins": Kein Frieden mit Israel, keine Anerkennung, keine Verhandlungen. Kaum ein Jahr später begann Ägypten mit dem erfolglosen Versuch, den Sinai zurückzuerobern. Dieser Krieg endete mit einem 1970 geschlossenen Waffenstillstand.

Im Jom-Kippur-Krieg 1973 überraschten jedoch Ägypten und Syrien am höchsten jüdischen Feiertag die Israelis, und ägyptische Truppen besetzten zumindest Teile des Sinai. Israel gelang es jedoch bald, die Ägypter wieder zurückzuschlagen, und noch im selben Jahr fand unter US-Vermittlung in Genf eine Nahost-Konferenz statt, die mit Abkommen zwischen Israel, Ägypten und Syrien endete und einen Waffenstillstand dauerhaft sichern sollte.

Bildrechte: dpa Das gelang aber erst 1978, als die Regierungschefs von Ägypten und Israel unter Vermittlung der USA einen Vertrag unterzeichneten, für den beide noch im selben Jahr den Friedensnobelpreis bekamen. Israel räumte den Sinai und Ägypten erkannte Israel an. Im März 1979 folgte ein israelisch-ägyptischer Friedensvertrag. Ägyptens Präsident Anwar el-Sadat wurde 1981 von Islamisten in Kairo erschossen.



Eine Friedensregelung wie mit Ägypten und 1994 mit Jordanien kam mit Syrien aber bis heute nicht zustande. Das mag auch mit der strategischen Lage und Bedeutung der Golan-Höhen für Israel zu tun haben, die an der Grenze auch zum Libanon liegen. Dort hatte die aus Jordanien vertriebene palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) inzwischen ihr Hauptquartier und im Süd-Libanon, nahe der Grenze zu Israel eigene Strukturen.

Bildrechte: dpa Darum griff Israel 1982, im ersten Libanon-Krieg in den von 1975 bis 1990 dauernden Bürgerkrieg im nördlichen Nachbarland ein und besetzte die Hauptstadt Beirut. Die PLO zog nunmehr nach Tunesien ab, die israelische Armee aus ihrer "Sicherheitszone" im Süd-Libanon allerdings erst im Jahr 2000.



Trotzdem gab es weiter Angriffe gegen Israel, inzwischen vor allem durch die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz, die Israel vom Süd-Libanon aus mit Raketen beschoss. Die Spannungen wuchsen 2006 mit dem Eintritt der Hisbollah in die libanesische Regierung. So kam es für Israel zum zweiten, aber kurzen Libanon-Krieg.

Die Phase der zwischenstaatlichen Kriege im Nahen Osten war allerdings Ende der 1970er- und Anfang der 1980er-Jahre im Wesentlichen zu Ende. Die beiden Libanon-Kriege führte Israel schließlich nicht gegen den Libanon an sich als vielmehr gegen die aus dem Land operierenden Gruppen, vor allem gegen die Miliz der islamistisch-schiitischen Hisbollah, der "Partei Gottes".

Intifadas ohne Perspektive für Palästinenser