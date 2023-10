Karte von Israel und den Palästinensergebieten Bildrechte: MDR

Als eine Antwort auf das Blutvergießen der Hamas in Israel und den Beschuss von Israel mit Raketen bereitet die israelische Armee eine Bodenoffensive in den schmalen Landstrich am Mittelmeer vor. Die mehr als zwei Millionen Bewohner sind faktisch eingesperrt, da auch der Übergang Rafah an der Süd-Grenze nach Ägypten zu ist.



Nach Angaben von Human Rights Watch hat Israel im Gazastreifen und im Süd-Libanon jetzt auch giftige Phosphorbomben eingesetzt. Das gehe aus verifizierten Videos und auch aus Zeugenaussagen hervor, erklärte die Menschenrechtsorganisation. Der Einsatz solcher Waffen in den dicht besiedelten Gebieten des Gazastreifens verstoße gegen das humanitäre Völkerrecht.