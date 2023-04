An Strafgerichten in Sachsen könnte es in Zukunft an Personal mangeln. Das befürchtet der sächsische Richterverein, der im Zuge einer Umfrage der Deutschen Presseagentur davor gewarnt hat, dass bald viele Richter und Staatsanwälte den Staatsdienst verlassen werden. "Bis 2030 wird fast jeder zweite von ihnen in Pension gehen", sagte der Vorsitzende der Vereinigung, Reinhard Schade.